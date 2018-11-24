Денис Глушаков, Андрей Ещенко и ряд других футболистов сдадут экзамены на тренерскую лицензию

Футболисты «Спартака» Денис Глушаков, Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров, защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров планируют получить тренерские лицензии. Завершившие карьеру Роман Березовский, Алексей и Василий Березуцкие тоже собираются ее получить.

Эту информацию подтвердил глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. Экзамены запланированы на 20 декабря.

Березуцкие в январе начнут тренерскую работу в штабе Леонида Слуцкого в «Витессе», а Березовский в настоящее время тренирует вратарей в молодежной команде «Динамо».

Фото: Global Look Press

Источник: телеканал «360»