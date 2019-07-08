Бруну Фернандеш хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш заинтересован в трансфере в «Манчестер Юнайтед». Португальский клуб намерен выручить несколько миллионов евро.

«Красные дьяволы» в ближайшее время предложат за 24-летнего Фернандеша 55 миллионов евро и рассчитывают на успешное завершение сделки.

Несмотря на желание игрока, «Спортинг» намерен отклонить первое предложение «МЮ» и планирует получить за него примерно 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 50 матчей во всех турнирах и забил 31 гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Correio de Manha

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