Евгений Муравьев: «У нас есть достаточно много задолженностей перед футболистами за прошлый сезон»

Автор: Никита Воробьев 0

РФПЛ. 2 тур. «Динамо» — «Урал» — 0:1. Химки. «Арена Химки». 23 июля 2017 г.

Руководство московского «Динамо» до сих пор не выплатило футболистам премиальные за результаты прошлого сезона. Эту информацию подтвердил генеральный директор клуба Евгений Муравьев.

«Проблемы существуют, у нас есть достаточно много задолженностей перед футболистами за прошлый сезон. Скорее всего, появятся долги еще и по заработной плате, но что делать? Будем искать возможности финансирования. Но команд, у кого нет такой ситуации, очень мало», — сказал Муравьев.

По итогам прошедшего сезона «Динамо» вернулось в РФПЛ, заняв первое место в ФНЛ. В первых двух турах Чемпионата России 2017/2018 бело-голубые вырвали ничью в матче со «Спартаком» и проиграли «Уралу».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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