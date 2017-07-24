Евгений Муравьев: «У нас есть достаточно много задолженностей перед футболистами за прошлый сезон»

Руководство московского «Динамо» до сих пор не выплатило футболистам премиальные за результаты прошлого сезона. Эту информацию подтвердил генеральный директор клуба Евгений Муравьев.

«Проблемы существуют, у нас есть достаточно много задолженностей перед футболистами за прошлый сезон. Скорее всего, появятся долги еще и по заработной плате, но что делать? Будем искать возможности финансирования. Но команд, у кого нет такой ситуации, очень мало», — сказал Муравьев.

По итогам прошедшего сезона «Динамо» вернулось в РФПЛ, заняв первое место в ФНЛ. В первых двух турах Чемпионата России 2017/2018 бело-голубые вырвали ничью в матче со «Спартаком» и проиграли «Уралу».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС