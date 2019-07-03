«Атлетико» подтвердил переход Родри в «Манчестер Сити»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Rodrigo Hernández

Полузащитник «Атлетико» Родри Эрнандес продолжит карьеру в «Манчестер Сити». За него заплатили 70 млн евро.

Мадридский клуб подтвердил, что «горожане» активировали пункт в контракте футболиста о выкупе за прописанную сумму отступных.

Ранее сообщалось, что «Сити» заплатит за 23-летнего хавбека 70 миллионов евро – именно эта сумма была прописана в договоре игрока.

На Родри также претендовала «Бавария», но он решил перебраться в английский клуб, так как хотел играть под руководством Хосепа Гвардиолы.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Атлетико»

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