«Атлетико» подтвердил переход Родри в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Атлетико» Родри Эрнандес продолжит карьеру в «Манчестер Сити». За него заплатили 70 млн евро.

Мадридский клуб подтвердил, что «горожане» активировали пункт в контракте футболиста о выкупе за прописанную сумму отступных.

Ранее сообщалось, что «Сити» заплатит за 23-летнего хавбека 70 миллионов евро – именно эта сумма была прописана в договоре игрока.

На Родри также претендовала «Бавария», но он решил перебраться в английский клуб, так как хотел играть под руководством Хосепа Гвардиолы.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Атлетико»