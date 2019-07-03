«Атлетико» подтвердил переход Родри в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Атлетико» Родри Эрнандес продолжит карьеру в «Манчестер Сити». За него заплатили 70 млн евро.
Мадридский клуб подтвердил, что «горожане» активировали пункт в контракте футболиста о выкупе за прописанную сумму отступных.
Ранее сообщалось, что «Сити» заплатит за 23-летнего хавбека 70 миллионов евро – именно эта сумма была прописана в договоре игрока.
На Родри также претендовала «Бавария», но он решил перебраться в английский клуб, так как хотел играть под руководством Хосепа Гвардиолы.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Атлетико»