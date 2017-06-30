Жерар Деулофеу вернулся в «Барселону»

«Барселона» воспользовалась опцией обратного выкупа прав на полузащитника «Эвертона» Жерар Деулофеу. Испанец является воспитанником каталонского клуба.

Согласно подписанному соглашению с «Эвертоном», «Барселона» имела право выкупа трансфера Деулофеу за 12 млн. евро. В ближайшие дни сделка будет оформлена официально. Контракт с 23-летним вингером будет рассчитан до июня 2019 года.

Вторую половину прошедшего сезона футболист провел в «Милане» на правах аренды, отыграв 17 матчей, забив четыре гола и отдав три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Барселона»