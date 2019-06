«Манчестер Сити» активировал опцию выкупа Родриго у «Атлетико»

View this post on Instagram

Man City have just confirmed to Atlético Madrid they’re going to pay the release clause for Rodri. Price: €70M. The midfielder is discussing contract details with Man City and will give his answer to the club soon, he has many offers. Atlético Madrid will sign Marcos Llorente from Real Madrid as his replacement. Here we go! 🔵🔜 @mancity @atleticodemadrid #transfers #mcfc Il Manchester City ha confermato all’Atlético Madrid di voler pagare la clausola rescissoria da 70 milioni per Rodri. Il centrocampista sta discutendo il suo contratto, mancano ancora alcuni dettagli prima di concludere l’operazione. L’Atlético comprerà Marcos Llorente dal Real al suo posto per 40 milioni. 🔵🔜 @skysport #calciomercato #atleticomadrid #mancity