Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Автор: Тимофей Поршнев 0
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил повестку в суд. Повестка касается дела об изнасиловании.
Как сообщает источник, федеральный суд США, в который было перенаправлено дело, уже известил 34-летнего португальца о начале процесса.В конце сентября 2018 года в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» летом не поедет на предсезонный турнир в США из-за угрозы ареста Роналду.

Фото: Global Look Press
Источник: TMZ

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