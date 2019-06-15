Алан Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

Автор: Тимофей Поршнев 0

Алан Дзагоев

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев близок к подписанию нового контракта с клубом. Контракт хавбека с ЦСКА истекает 1 июля. 

По информации источника, 28-летний игрок продлит соглашение по схеме «1+1». Официально об этом будет объявлено в ближайшее время. Отмечается, что Дзагоев и окружение не вели переговоры с мексиканским клубом «Тигрес».

В настоящий момент Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена, полученного в феврале. В минувшем сезоне он провел 11 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт хавбека с ЦСКА истекает 1 июля.

Фото: Global Look Press
Источник: Eurofootball

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