Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Лацио». Римляне упустили другого нападающего.

По информации источника, римский клуб наблюдал за выступлениями Азмуна, еще когда он являлся игроком казанского «Рубина». Сейчас же «Лацио» возобновил интерес после того, как проиграл «Астон Вилле» борьбу за бразильца Весли Мораеса.

Отмечается, что «Лацио» также заинтересован в услугах нападающего «Аталанты» Андреа Петанья, однако спортивный директор римского клуба Игли Таре отдает предпочтение 24-летнему Азмуну.

В минувшем сезоне РПЛ Азмун поучаствовал в 24 матчах, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач за «Рубин» и «Зенит».

Напомним, нападающий петербургского клуба занял второе место в гонке бомбардиров, уступив форварду ЦСКА Федору Чалову.

Фото: Global Look Press

Источник: CittaCeleste