В «ПСЖ» образовались два враждующих лагеря из-за конфликта Неймара и Килиана Мбаппе

Футболисты «ПСЖ» разделились на два лагеря. Все из-за конфликта Неймара и Килиана Мбаппе.

Сообщается, что 20-летнего француза не устраивают такие привилегии 27-летнего бразильца, как изменение расписания тренировок команды и влияние на трансферы клуба.

Отмечается, что Мбаппе поддерживают защитники Преснель Кимпембе и Томас Менье. Ранее бельгиец раскритиковал одного из директоров «ПСЖ» за бездействие во время конфликта Неймара и Юлиана Дракслера. Футболисты едва не подрались после одного из матчей лиги 1 из-за критики немцем индивидуального стиля игры форварда.

В прошедшем сезоне парижский клуб стал чемпионом Франции, а в Лиге чемпионов не смог выйти в четвертьфинал, проиграв «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей (2:0, 1:3).

Фото: Global Look Press

Источник: L`Equipe