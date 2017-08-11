Луан: «Меня хотят продать против моей воли»

Нападающий «Гремио» Луан прокомментировал свой возможный переход в московский «Спартак». Бразилец не желает играть за российский клуб.

«Сейчас я игрок «Гермио» и думаю только следующем матче моей команды. Я всегда мечтал поиграть в Европе, каждый мечтает. Но сейчас мои мысли связаны с моим клубом. Я счастлив, что получил приглашение в сборную Бразилиии. Мне кажется, что в «Гремио» у меня больше шансов вызываться в сборную. Мне лично предложений никаких не поступало. Даже не знаю, что сказать. Президент клуба ранее дал интервью и попрощался со мной. Я сказал ему, что меня продают против воли», — заявил Луан.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» достиг принципиальной договоренности о приобретении Луана. Сумма трансфера должна составить около 25 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Esporte UOL