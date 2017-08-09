Златан Ибрагимович может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Никита Воробьев 0

Златан Ибрагимович 5

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры со Златаном Ибрагимовичем. «Манкунианцы» рассчитывают вернуть форварда.

В настоящий момент 35-летний нападающий находится в статусе свободного агента после года, проведенного в составе именно «Манчестер Юнайтед». В апреле швед получил травму колена, однако вскоре уже вернется к тренировкам.

В июле Жозе Моуриньо не исключил переподписания контракта с Ибрагимовичем, несмотря на приобретение Ромелу Лукаку.

Помимо «красных дьяволов», Златаном интересуются также «Милан», «Атлетико Мадрид» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

В прошедшем сезоне Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах во всех турнирах.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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