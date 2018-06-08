«Амкар» получил из краевого бюджета 161 миллион рублей

На счет пермского «Амкара» перечислен 161 миллион рублей. Все из краевого бюджета.

– Из краевого бюджета футбольному клубу «Амкар» выделен 201 миллион рублей, из них 161 миллион уже перечислен на счет клуба, – сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Пермского края -. В соответствии с региональным законодательством, второй транш в размере 40 млн «Амкар» сможет получить только после того, как клуб отчитается о привлечении внебюджетных источников на сумму, не меньшую выделенной из бюджет. Финансовые отчеты спортивные клубы предоставляют каждый квартал. Получается, по выделенным средствам «Амкар» должен отчитаться до конца июня – срока окончания второго квартала.

Ранее стало известно, что «Амкар» может лишиться прописки в РФПЛ и даже в ФНЛ в случае, если пермский клуб не предоставит в РФС документы, гарантирующие финансовое обеспечение клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»