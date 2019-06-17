«Челси» предложит Фрэнку Лэмпарду контракт на три года

Автор: Андрей Синельщиков 0

Стали известны условия, на которых «Челси» предложит Фрэнку Лэмпарду возглавить команду. Лондонцы предлагают Лэмпарду трехлетний контракт.

Владелец клуба, российский миллиардер Роман Абрамович, пообещал не увольнять Лэмпарда как минимум два года.

На этой неделе «Челси» направит «Дерби» официальное предложение по выкупу контракта Лэмпарда. Речь идет о 4 миллионах фунтов.

40-летний Лэмпард в дебютном сезоне в качестве главного тренера вывел «Дерби Каунти» в финал плей-офф чемпионшипа за место в Премьер-лиге, где команда уступила «Астон Вилле». По итогам регулярного сезона Чемпионшипа «Дерби Каунти» занял шестое место.

В качестве игрока Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 годы. Полузащитник провел 429 игр и забил 147 голов за лондонцев.

Предыдущим главным тренером «Челси» был итальянский специалист Маурицио Сарри. Экс-тренер лондонцев сегодня был представлен как новый главный тренер «Ювентуса».

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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