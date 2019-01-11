Несколько игроков «Шальке» посещали ночной клуб после поражения от «Порту» в Лиге Чемпионов

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско недоволен рядом футболистов команды. Речь идет не только об отрицательных результатах, но и о нарушении дисциплины.

На данный момент клуб из Гельзенкирхена идут на 13-м месте в чемпионате Германии.

28 ноября, после выездного матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту», Евгений Коноплянка, Налдо, Амин Харит, Матия Настасич, Франко Ди Санто, Омар Маскарель и Александр Нюбель посетили ночной клуб и вернулись в отель лишь под утро. «Шальке» проиграл встречу в Португалии со счетом 1:3.

В ночном клубе с ними также были персонал и сотрудники службы безопасности «Шальке».

При этом после матча с «Порту» спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель отметил выход в плей-офф Лиги чемпионов, выпив с игроками по полбокала шампанского.

Ранее сообщалось, что «Шальке» выставит Коноплянку и Ди Санто на трансфер, при этом Налдо уже перешел в «Монако».

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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