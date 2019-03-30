Премьер-лига. 21-й тур. «Енисей» и «Рубин» поделили очки

В первом субботнем матче чемпионата России «Енисей» принял «Рубин». Матч завершился вничью.

Премьер-лига. 21-й тур

ЕНИСЕЙ — РУБИН — 1:1 (0:0)

Красноярск. 30 марта.

Стадион: «Центральный». 4285 зрителей.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко (Савичев, 71), Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Огуде, Сарр, Данченко, Торбинский (Зотов, 46), Саркисов (Кутьин, 90), Соболев.

«Рубин»: Ив. Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Устинов (Степанов, 69), Подберезкин (Могилевец, 75), Башкиров, Иг. Коновалов, Байрамян, Сагитов (Бухаров, 60).

Голы: 0:1 — Байрамян (59), 1:1 — Гаджибеков (72).

Предупреждения: Сорокин(21), Подберезкин (22), Огуде (42), Устинов (45), Уремович (47), Иг. Коновалов (69), Башкиров (90), Соболев (90).

Удаление: Огуде (43).

4 (1) удары (в створ) 6 (3)

12 фолы 21

0 угловые 4

1 офсайды 1

51 % владения мячом 49

Особенный матч для «Енисея». Команда впервые сыграла в 2019 году на своем домашнем стадионе в Красноярске. Но это событие было омрачено проблемами с трансляцией. Она была прервана по ходу первого тайма из-за неполадок на линии. К счастью для зрителей, первый тайм богат моментами не был за исключением удаления капитана «Енисея» Огуде: два подката за две минуты, и футболист покинул поле. Вторая половины игры выдалась интереснее. Байрамяну удалось ворваться слева в штрафную, убрать Гаджибекова, пробить точно в дальний угол и открыть счет. Гаджибеков решил отомстить: в результате многочисленных навесов и рикошетов мяч достался игроку «Енисея», и он с двух метров сумел сравнять счет. Итог матча — ничья 1:1.

Фото: твиттер «Енисея»

Источник: Еженедельник «Футбол»