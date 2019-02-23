«Барселона» готова заплатить за Сауля 108 миллионов евро

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес может перейти в «Барселону» летом. Об этом сообщает The Mirror.

По данным источника, сине-гранатовые хотят приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 108 миллионов евро. Сообщается, что испанец рассматривается в качестве возможной замены Ивану Ракитичу, который может покинуть клуб.

Напомним, «Барселона» пыталась купить игрока еще в 2017 году, но тогда он принял решение продлить контракт с «матрасниками». Стоит отметить, что Сауль также входит в сферу интересов «Манчестер Сити».

24-летний испанец является воспитанником «Атлетико». В нынешнем сезоне Сауль принял участие в 20 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror