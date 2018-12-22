Аарон Рэмзи подпишет контракт с «Интером» летом

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи продолжит карьеру в Италии. «Интер» договорился с валлийским футболистом.

На этой неделе миланский клуб достиг договоренности с агентом 27-летнего игрока. Рэмзи перейдет в «Интер» на правах свободного агента следующим летом. При этом не исключено, что «Интер» попытается договориться с «Арсеналом» о переходе футболиста уже в январе, как того хочет главный тренер итальянского клуба Лучано Спаллетти.

Ранее стало известно, что Рэмзи не станет продлевать соглашение с «Арсеналом», которое истечет летом. Сообщалось, что в услугах игрока были заинтересованы «Милан», «Ювентус», «Реал», «Бавария» и несколько клубов из английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Аарон Рэмзи провел за лондонский клуб 15 матчей в чемпионате Англии. Валлиец забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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