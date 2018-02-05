Кевин Де Брюйне: «Первые 10 игр чувствуешь себя здорово, следующие 10 – нормально, потом – дерьмово»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне после ничьей с «Бернли» (1:1) в АПЛ посетовал на плотный календарь. В этом сезоне на счету бельгийца уже 42 проведенных матча.

«Усталость ощущалась с первой минуты. Первые десять игр чувствуешь себя здорово, следующие десять – нормально, но потом – дерьмово. Сейчас у нас только 15-16 игроков, так что нам нужно пройти через это», – сказал де Брюйне.

В этой кампании Де Брюйне отметился 7 голами и 12 результативными передачами в 26 встречах.

Источник: The Guardian

Фото: Global Look Press

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