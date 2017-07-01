Александр Лаказетт согласился перейти в «Арсенал»

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт решил ответить на интерес лондонского «Арсенала». Второй бомбардир чемпионата Франции может в ближайшее время улететь в Англию.

Сообщается, что Лаказеттом интересовалось несколько клубов, в том числе «Атлетико» и «Арсенал», и француз решил сделать выбор в пользу команды своего соотечественника Арсена Венгера.

Исполнительный директор «Лиона» Жан-Мишель Ола рассчитывает выручить с продажи нападающего 60 млн. евро. «Арсенал» и «Лион» могут договориться о трансфере, включающем различные бонусы.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции Лаказетт забил 28 голов в 30 матчах, уступив в гонке бомбардиров лишь Эдинсону Кавани (35 мячей).

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe