Паулиньо: «В «Барселону» меня пригласил Лионель Месси»

Полузащитник Паулиньо, в летнее трансферное окно перешедший из китайского «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону», рассказал, что в каталонский клуб его пригласил Лионель Месси. Это произошло во время июньского товарищеского матча между сборными Аргентины и Бразилии.

«Это правда, у меня уже было приглашение в «Барсу» еще до официальных контактов. Мы играли в товарищеском матче против Аргентины в июне. Я играл вместе с Виллианом в центре. Внезапно позади себя я вижу Месси, который медленно приближается ко мне и говорит: «Если хочешь в «Барселону», мы можем взять тебя». Я был так взволнован, что сказал Виллиану: «Я собираюсь в «Барсу»!», — сказал Паулиньо.

Бразилец перешел в испанский клуб за 40 млн евро, однако болельщики оказались недовольны этим трансфером. 29-летний футболист провел 7 матчей на сине-гранатовых, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: El Periodico