Виталий Мутко: ««Зенит» можно назвать основным фаворитом чемпионата

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал исход центрального матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком». Специалист назвал клуб из Санкт-Петербурга основным фаворитом турнира и выделил те команды, которые могут составить ему конкуренцию.

«Первый тайм был равным, а второй немножко удивил — в нем мы, скажем так, не увидели «Спартак», а увидели только одну команду – «Зенит», который полностью переиграл соперника, доминировал, показав футбол высочайшего уровня. Матч получился достойным встречи лидеров, но, повторюсь, во втором тайме игра «Спартака» немножко удивила.

Если судить по матчу со «Спартаком», особенно по второму тайму, то, безусловно, «Зенит» можно назвать основным фаворитом чемпионата. Прошло четыре тура, мы посмотрели на все команды. Где-то рядом с «Зенитом» «Локомотив», который наслаждается игрой, демонстрирует классный футбол. Мне нравится, как сейчас играет «Локомотив», он делает это так, как и должно быть — с удовольствием.

Но чемпионат только начался, и мы знаем, что, например, ЦСКА по ходу сезона может серьезно добавить и выдать феерию, Надеемся, что «Спартак» будет бороться за призовые места. «Рубин» при Курбане Бекиевиче Бердыеве прибавляет с каждой игрой, «Краснодар» — добротная команда. Конкуренция есть, это здорово, но «Зенит» сейчас выглядит очень сильно», — сказал Мутко.

Напомним, что «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 5:1. В настоящий момент клуб из Санкт-Петербурга делит первое место с московским «Локомотивом», имея в активе 12 очков и 12-и возможных.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС