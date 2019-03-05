Френки де Йонг: «Во время подписания контракта с «Барселоной» мне сказали: попробуй выбить «Реал»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг рассказал, о чем его попросили в «Барселоне» при подписания контракта. Напомним, 21-летний футболист перейдет в каталонский клуб летом.

– Связывались с «Барселоной» по поводу того, какой прием вас ждет от болельщиков «Реала» [на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов]?

– Пока нет. Только во время подписания контракта мне сказали: попробуй выбить «Реал». Это и для «Барсы» тоже будет замечательно.

– Смотрели класико в среду и субботу, чтобы подготовиться к матчу?

– В субботу смотрел игру по телевизору. Не для анализа «Реала», но все равно смотрел не так, как обычно, ведь нам с ними играть. Но этот матч я смотрел больше как болельщик. Хороший анализ для нас подготовят тренеры, – сказал де Йонг.

В нынешнем сезоне Френки де Йонг сыграл в 21 матче чемпионата Голландии, забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: De Telegraaf