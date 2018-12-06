Гендиректор тульского «Арсенала»: «10 миллионов рублей за VAR – подъемная сумма для любого клуба РПЛ»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о введении в РПЛ VAR. Также он высказался о назначении Игоря Черевченко главным тренером.
— Совет лиги решил, что все клубы должны будут установить на своих стадионах VAR почти в принудительном порядке.
– Не сказал бы, что в принудительном. Все клубы проголосовали единогласно за внедрение VAR.
— 10 млн рублей на ее установку – существенная сумма для «Арсенала»?
– Думаю, сумма в районе 9-10 млн подъемная для любого клуба премьер-лиги. Мы потеряем больше, если не установим VAR.
— Почему выбор пал на Игоря Черевченко?
– Ситуация с Кононовым возникла неожиданно, времени у нас было немного, чтобы спокойно заняться поисками кандидатов. Черевченко – молодой перспективный специалист, имеющий опыт работы на высшем уровне. Мы решили, что в такой ситуации можем доверить ему команду. Я его давно знаю, человеческие качества Игоря Геннадьевича никогда не вызывали сомнений.
— Он ведь не стал вести разговор о деньгах.
– Абсолютная правда. Даже не спросил, какова сумма его контракта. Он просто хотел работать и оправдать то доверие, которое ему оказало руководство клуба и Тульской области.
— Когда стало ясно, что Кононов уходит, в Красноярске возникли проблемы у Дмитрия Аленичева. Его кандидатуру не рассматривали?
– Нет, – сказал Балашов.
После 16 туров тульский «Арсенал» занимает 10-ю позицию в чемпионате России, имея в активе 20 очков.
Фото: Global Look Press
Источник: «Советский спорт»