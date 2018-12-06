Гендиректор тульского «Арсенала»: «10 миллионов рублей за VAR – подъемная сумма для любого клуба РПЛ»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о введении в РПЛ VAR. Также он высказался о назначении Игоря Черевченко главным тренером.

— Совет лиги решил, что все клубы должны будут установить на своих стадионах VAR почти в принудительном порядке.

– Не сказал бы, что в принудительном. Все клубы проголосовали единогласно за внедрение VAR.

— 10 млн рублей на ее установку – существенная сумма для «Арсенала»?

– Думаю, сумма в районе 9-10 млн подъемная для любого клуба премьер-лиги. Мы потеряем больше, если не установим VAR.

— Почему выбор пал на Игоря Черевченко?

– Ситуация с Кононовым возникла неожиданно, времени у нас было немного, чтобы спокойно заняться поисками кандидатов. Черевченко – молодой перспективный специалист, имеющий опыт работы на высшем уровне. Мы решили, что в такой ситуации можем доверить ему команду. Я его давно знаю, человеческие качества Игоря Геннадьевича никогда не вызывали сомнений.

— Он ведь не стал вести разговор о деньгах.

– Абсолютная правда. Даже не спросил, какова сумма его контракта. Он просто хотел работать и оправдать то доверие, которое ему оказало руководство клуба и Тульской области.

— Когда стало ясно, что Кононов уходит, в Красноярске возникли проблемы у Дмитрия Аленичева. Его кандидатуру не рассматривали?

– Нет, – сказал Балашов.

После 16 туров тульский «Арсенал» занимает 10-ю позицию в чемпионате России, имея в активе 20 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: «Советский спорт»