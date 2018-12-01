Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»

Автор: Роман Шлуинский 0

Итальянский журналист Алессандро Альчато сообщил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча». Возможно, это связано с результатами. 

Журналист также написал, что полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получит «Золотой мяч» в этом году.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял в голосовании второе место.

Третье место занял форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн, который, возможно, также не будет присутствовать на мероприятии.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе получит приз Копа как лучший молодой (до 21 года) игрок года.

Напомним, гала-вечер премии, вручаемой журналом France Football, пройдет в Париже 3 декабря.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Алессандро Альчато

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