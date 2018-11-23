ЦСКА поставил рекорд премьер-лиги

Московский ЦСКА набрал 3 очка, обыграв на выезде «Ахмат» — 2:0. Благодаря этой победе «армейцы» набрали 1000-е очко в РПЛ.

Таким образом, ЦСКА стал первым клубом, набравшим 1000 очков в матчах Премьер-Лиги с момента ее основания. Ближайшим преследователем является «Зенит» (Санкт-Петербург), имеющий в своем активе 959 очков, на данный момент сыграв на 1 матч меньше. Третью строчку делят московские команды — «Локомотив» и «Спартак».

Стоит отметить, что именно эти четыре клуба являются единственными, кто не покидал элитный дивизион.

Напомним, Премьер-Лига была основана в 2002 году. Сначала она называлась «Российская футбольная премьер-лига» (РФПЛ). В июле 2018 года была переименована в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер ЦСКА