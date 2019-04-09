Торган Азар может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар может продолжить карьеру в «Дортмунде». За клуб из Менхенгладбаха Азар выступает с 2014 года.

Бельгиец хочет перейти в «Боруссию» Дортмунд. Утверждается, что у него уже есть устная договоренность с рурским клубом.

Гладбахцы рассчитывают выручить от его продажи в районе 40 миллионов евро с учетом бонусов, стороны близки к согласованию сделки.

«Боруссия» хочет заменить Азаром уходящего в «Челси» Кристиана Пулишича. Благодаря переходу американца «Дортмунду» удалось договориться с «Челси» об отказе лондонцев от приоритетного права выкупа брата Эдена Азара.

В текущем сезоне полузащитник провел 27 игр, забил девять голов и отдал 10 голевых передач. Ранее Азар выступал за бельгийский «Зюлте-Варегем» и французский «Ланс».

Фото: Global Look Press
Источник: Kicker

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