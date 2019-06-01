Хаби Алонсо назначен тренером дубля «Реал Сосьедад»

Хаби Алонсо назначен главным тренером команды «Реал Сосьедад Б». 37-летний испанец ранее работал в детской команде мадридского «Реала» (до 13 лет).

С 37-летним специалистом заключен контракт на два года. В ближайшее время будет представлен тренерский штаб Алонсо.

Хаби Алонсо с детской командой мадридского «Реала» стал чемпионом Испании среди игроков до 13 лет.

«Реал Сосьедад Б» выступает в сегунде Б – третьем по силе дивизионе.

Хаби Алонсо — воспитанник академии «Реал Сосьедад». Полузащитник выступал за клуб из Сан-Себастьяна с 1999 по 2004 годы.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт клуба «Реал Сосьедад»