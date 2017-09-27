Эусебио Сакристан: «Мы с большим воодушевлением готовимся к матчу с такой прекрасной командой, как «Зенит», и надеемся на победу»

В преддверии матча с «Зенитом» главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан поделился эмоциями от предстоящего поединка. Специалист уверен в успехе своей команды и вспомнил, как в 1992 году уже обыгрывал Роберто Манчини.

«Мы знаем о достижениях «Зенита» и в чемпионате России, и в Лиге Европы. Анализируем игру команды, уважаем ее футболистов, но мы уверены в своих силах и готовы победить завтра.

Для нас очень важна Лига Европы, но мы не забываем о чемпионате Испании. Этот турнир не менее важен.

Команда в прекрасном состоянии. Несмотря на три поражения, мы чувствуем себя хорошо. У нас хорошие предчувствия, прекрасный настрой. Верим, что добьемся лучших результатов. Есть некоторые моменты, которые стоит проработать, но мы с большим воодушевлением готовимся к матчу с такой прекрасной командой, как «Зенит», и надеемся на победу.

Мы встречались с Роберто Манчини в 1992 году в финале Кубка чемпионов. Моя «Барселона» играла с его «Сампдорией» и мы победили. Кстати, в этот день родился наш вратарь Херонимо Рульи, который сидит рядом со мной.

Матч между «Зенитом» и «Реалом Сосьедад» начнется 28 сентября в 20:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс