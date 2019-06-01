«Ювентус» готов отдать «Интеру» Пауло Дибалу взамен на Мауро Икарди

«Ювентус» и «Интер» могут обменяться футболистами в это межсезонье. Команды итальянской серии А могут сделать обмен атакующими игроками из Аргентины.

В Турин может перебраться нападающий «нерадзурри» Маурио Икарди, а в обратном направлении может отправиться форвард «Юве» Пауло Дибала.

«Ювентус» уже давно интересуется Икарди, а «Интер» будет рад заполучить Дибалу, который хорошо подходит для игровой схемы нового главного тренера Антонио Конте.

Оба клуба могут согласиться на обмен, оценив своих нападающих в 60-70 миллионов евро.

При этом трансферы должны быть согласованы до 30 июня, чтобы сделки вписались в планы клубов по соблюдению правил финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что Конте не хочет работать с Икарди и требует, чтобы «Интер» продал игрока.

Фото: Global Look Press

Источник: Gazzetta dello Sport