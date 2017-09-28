Валерий Газзаев: «Ну как можно играть на равных с лимитом против «МЮ»?!»

Депутат Госдумы Валерий Газзаев высказал мнение о поражении ЦСКА от «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. По словам бывшего главного тренера армейского клуба, одной из составляющих является лимит на легионеров.

«Качество игры, командные действия, единоборства, техническая оснащенность, тактическая выучка «МЮ» на порядок выше, чем у ЦСКА. Бросилась в глаза дикая уверенность гостей в своих силах, которая не перерастала в самоуверенность. И нужно во весь голос сейчас сказать об очень важной проблеме.

К сожалению, результат закономерен. Гости были намного сильнее, они все время опережали армейцев в каждом единоборстве, на каждом участке поля. Все время владели мячом. Они заставляли хозяев допускать такие ляпы. Вот и все.

ЦСКА играл против мини-континетальной сборной мира. Сколько в стартовом составе «Манчестера» было англичан? Двое: Смоллинг и Янг. А все остальные – Лукаку, Мхитарян, Марсьяль, Эррера, Матич и другие – легионеры! Понимаете? Мини-континентальная сборная мира. То же самое можно сказать про «Реал» и другие топ-клубы.

А у нас РФС по-прежнему выступает за лимит на легионеров! Ну как можно играть на равных с лимитом против «МЮ»?! «Спартак» вчера с этим лимитом еле-еле выстоял, ЦСКА разгромлен… А мы все говорим, что надо ужесточить еще и лимит» , – сказал Газзаев.

ЦСКА проиграл «МЮ» со счетом 1:4. «Манкуниацы» имели преимущество в три мяча уже к 26-й минуте.

Следующий матч в Лиге чемпионов «армейцы» проведут 18-го октября. Команде Виктора Гончаренко будет противостоять «Базель», разгромивший «Бенфику» 5:0.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс