«Спартак» отказался продать Зе Луиша «Галатасараю» за 7,5 млн евро

Московский «Спартак» не согласился продавать нападающего Зе Луиша в турецкий клуб. Футболиста хотел заполучить «Галатасарай».

По информации Futbol Arena, африканца хочет приобрести «Галатасарай». Стамбульцы предлагали за него 7,5 миллиона евро, но «Спартак» отказал. Отмечается, что красно-белые не будут рассматривать предложения меньше 10 миллионов евро.

«Галатасарай» еще раз попытается купить Зе Луиша и продолжит переговоры со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет продавать Зе Луиша и Луиса Адриано, об уходе которых регулярно сообщают турецкие и бразильские медиа.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата России. Он забил 7 голов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Futbol Arena