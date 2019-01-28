«Спартак» отказался продать Зе Луиша «Галатасараю» за 7,5 млн евро

Автор: Роман Шлуинский 0

РПЛ. 15 тур. «Спартак» — «Крылья Советов» — 3:1. Москва. «Открытие Арена». 25 ноября 2018 г.

Московский «Спартак» не согласился продавать нападающего Зе Луиша в турецкий клуб. Футболиста хотел заполучить «Галатасарай».

По информации Futbol Arena, африканца хочет приобрести «Галатасарай». Стамбульцы предлагали за него 7,5 миллиона евро, но «Спартак» отказал. Отмечается, что красно-белые не будут рассматривать предложения меньше 10 миллионов евро.

«Галатасарай» еще раз попытается купить Зе Луиша и продолжит переговоры со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет продавать Зе Луиша и Луиса Адриано, об уходе которых регулярно сообщают турецкие и бразильские медиа.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата России. Он забил 7 голов.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Futbol Arena

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