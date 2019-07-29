Николя Пепе дал согласие на переход в «Арсенал»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Лилля» Николя Пепе близок к переходу в «Арсенал». 24-летний вингер выступает за французский клуб с лета 2017 года.

Сделка близка к завершению. Лондонцы договорились с «Лиллем» о переходе вингера за 80 миллионов евро с бонусами.

Кроме того, «Арсенал» достиг соглашения с Пепе о контракте. Договор будет рассчитан на 5 лет, осталось согласовать лишь незначительные детали, а также финальную сумму агентских выплат.

За два года в «Лилле» Пепе сыграл 74 игры и забил 35 голов. Ранее ивуариец выступал за французские клубы «Орлеан», «Анже» и «Пуатье».

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Фабрицио Романо

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