Йерри Мина переходит в «Эвертон» за 32 миллиона евро

Автор: Андрей Синельщиков 0

Мина

Защитник «Барселоны» Йерри Мина близок к переходу в «Эвертон». Руководство «ирисок» и каталонского клуба уже согласовали сделку.

Сумма трансфера Мины составит около 32 млн евро. 23-летний игрок сборной Колумбии подпишет контракт на пять лет.

Ранее защитником интересовался «Манчестер Юнайтед», но сделка сорвалась в последний момент, хотя стороны даже согласовали условия личного контракта.

Этим летом из «Барселоны» в «Эвертон» уже перешел левый защитник Люка Динь.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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