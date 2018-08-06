Йерри Мина переходит в «Эвертон» за 32 миллиона евро

Защитник «Барселоны» Йерри Мина близок к переходу в «Эвертон». Руководство «ирисок» и каталонского клуба уже согласовали сделку.

Сумма трансфера Мины составит около 32 млн евро. 23-летний игрок сборной Колумбии подпишет контракт на пять лет.

Ранее защитником интересовался «Манчестер Юнайтед», но сделка сорвалась в последний момент, хотя стороны даже согласовали условия личного контракта.

Этим летом из «Барселоны» в «Эвертон» уже перешел левый защитник Люка Динь.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es