Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили арест до 8 февраля

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву продлили арест до 8 февраля. Также в СИЗО остаются Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий проходят как обвиняемые по делам о двух драках, произошедших минувшей осенью в центре Москвы. Они побили чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои»

Фото: твиттер телеканала 360

Источник: твиттер телеканала 360