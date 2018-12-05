Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили арест до 8 февраля

Автор: Роман Шлуинский 0

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву продлили арест до 8 февраля. Также в СИЗО остаются Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий проходят как обвиняемые по делам о двух драках, произошедших минувшей осенью в центре Москвы. Они побили чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои»

Фото: твиттер телеканала 360
Источник: твиттер телеканала 360

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