Неймару грозит 6 лет тюрьмы

Нападающему «ПСЖ» Неймару грозит до шести лет лишения свободы по обвинению в деле о трансфере из «Сантоса» в «Барселону», который состоялся в 2013 год. Испанский суд начал перепроверку документов по данному делу.

Теперь оно будет рассматриваться в присутствии трех судей. Бразильский футболист обвиняется в мошенничестве и коррупции, а срок его возможного тюремного заключения может составить шесть лет.

Помимо Неймара родители футболиста, нынешний президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и его предшественник Сандро Росель предстанут перед судом по обвинению в коррупции. Бартомеу, Росель, «Барселона», «Сантос» и бывший президент бразильского клуба Одилио Родригес также обвиняются в мошенничестве при проведении трансфера Неймара.

«Барселона» официально объявляла, что сумма трансфера Неймара составила € 57,1 млн, из которых € 40 млн достались семье футболиста, а еще € 17,1 млн – «Сантосу». Однако по версии испанского суда, сделка обошлась каталонцам как минимум в € 83 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: AFP