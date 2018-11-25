Премьер-лига. 15-й тур. «Зенит» победил «Ростов»

В рамках 15-го тура чемпионата России «Зенит» принимал «Ростов». Голы Дриусси и Ерохина помогли хозяевам одержать уверенную победу — 2:0.

Премьер-лига. 15-й тур

ЗЕНИТ — РОСТОВ — 2:0 (1:0)

Санкт-Петербург. 25 ноября.

Стадион: «Санкт-Петербург». 46 282 зрителей.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин (Оздоев, 86), Эрнани (Терентьев,77), Паредес (Краневиттер, 90), Кузяев, Мак, Дриусси, Дзюба.

«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Сигурдссон, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Скопинцев (Кьяртонссон, 66), Паршивлюк, Зуев (Щадин, 78), Сигурдарсон (Ионов, 87).

Голы: 1:0 — Дриусси (12), 2:0 — Ерохин (63).

Предупреждения: Гулиев (35), Сигурдссон (79), Гацкан (89).

Удаление: Гулиев (82).

7 (6) удары (в створ) 8 (2)

9 фолы 13

4 угловые 5

3 офсайды 1

54 % владения мячом 46

В начале матча хозяева забили быстрый гол: защитник «Ростова» скинул мяч прямо на ногу Дриусси, и аргентинец блестящим ударом отправил его точно в левый угол. Ростовчане сразу же бросились отыгрываться. На 28-й минуте Гулиев бил по воротам, но мяч угодил в перекладину. Во втором тайме футболисты «Зенита» решили сконцентрироваться на удержании счета. Но на 63-й минуте забили гол: Дриусси прострелил в штрафную на Ерохина, который спокойно загнал мяч в ворота гостей. Затем был момент у «Ростова»: Паршивлюк пробил по воротам, но спас Лунев. На 82-й минуте гости остались в меньшинстве: Гулиев сфолил на Мевле и получил желтую карточку, которая оказалась для футболиста второй в матче.

Фото: twitter ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»