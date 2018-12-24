Владислав Гельзин: «На 99% дело о договорных матчах ФК «Олимпик» пересмотрят»

Автор: Роман Шлуинский 0

Президент ФК «Олимпик» Владислав Гельзин заявил о своей уверенности в пересмотре дела. Напомним, оно о договорных матчах в отношении команды. 

«Уверен на 99%, что это дело будет пересмотрено, а решение будет вынесено уже после того, как мы предоставим все аргументы», — сказал Владислав Гельзин.

«Олимпик» заручился поддержкой остальных клубов украинской Премьер-лиги и обратился в Апелляционный комитет ФФУ с просьбой пересмотреть дело о договорных матчах.

Напомним, КДК ФФУ дисквалифицировал команды «Олимпика» U21 и U19 на сезон-2019/20. После апелляции решение осталось в силе, более того, шесть бывших игроков команды получили пожизненные дисквалификации. Это Назар Единак, Вадим Счастливцев, Владислав Писковой, Артем Козлов, Лука Надирадзе и Богдан Степаненко.

Помимо этого Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины оштрафовал«Олимпик» на 500 тысяч гривен (18 тысяч долларов).

Фото: Global Look Press
Источник: Рейтинг Букмекеров

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