Дом Тиаго Силвы обворовали во время матча

Автор: Роман Шлуинский 0

Дом капитана «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силвы обворовали во время матча 19-го тура французской Лиги 1 с «Нантом». Матч закончился победой парижан — 1:0.

Бразильский футболист обнаружил пропажу некоторых ценных вещей, после того как вернулся домой после игры. Точная сумма ущерба, нанесенного Силве, не сообщается.

Напомним, в конце ноября текущего года дом нападающего парижского клуба Эрика Шупо-Мотинга также был обворован. Ограбление произошло во время матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» (2:1). Сообщалось, что злоумышленники вынесли ценности на 600 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC Sport

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