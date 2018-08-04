Сергей Рыжиков: «радовался переходу в «Крылья Советов» как ребенок»

Голкипер Сергей Рыжиков дал комментарий своему переходу в «Крылья Советов» из Самары. 37-летний вратарь подписал контракт на два года.

«Очень рад, что оказался здесь. Мой агент позвонил и сказал, что ведет переговоры о моем переходе в «Крылья Советов». Я обрадовался, сказал, что жду хороших новостей, а через 15 минут он перезвонил, и я уже выехал в Самару.

Цели? Нужно сначала набрать форму. Глобальная цель — помочь команде воплотить в жизнь поставленные задачи. Думаю, вместе у нас все получится.

Как первоклассник, радовался, что я в такой хорошей команде, как «Крылья Советов». Приняли ребята нормально. Все отлично, в рабочем порядке готовимся к игре с «Оренбургом». Думаю, у нас есть все, чтобы радовать болельщиков хорошей игрой», — сказал 37-летний вратарь.

Предыдущим клубом Сергея Рыжикова был казанский «Рубин», за который вратарь выступал с 2008 по 2018 годы. В составе казанского клуба Рыжиков стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка России.

Фото: Global Look Press

Источник: YouTube-канал ФК «Крылья Советов»