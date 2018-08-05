Паоло Мальдини может стать вице-президентом «Милана»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Бывший игрок «Милана» Паоло Мальдини может стать новым вице-президентом «россонери». В клубе происходит смена руководства.

Перестановки в клубе происходят в связи со сменой владельца команды, коим стал фонд Elliott Management. Предполагается, что Мальдини займёт пост вице-президента клуба, так как для должности спортивного директора команды у бывшего футболиста нет требуемой квалификации.

Red and Black 🔴⚫️ my favorite colors

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Паоло Мальдини провел в «Милане» всю профессиональную карьеру. В период с 1984 по 2009 год защитник семь раз становился чемпионом Италии, один раз выигрывал Кубок и пять раз – Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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