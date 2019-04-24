Премьер-лига. 25-й тур. «Локомотив» одержал победу в Ростове-на-Дону

«Ростов» на домашней арене принимал московский «Локомотив». Команда Валерия Карпина уступила гостям с минимальным счетом.

Премьер-лига. 25-й тур

РОСТОВ — ЛОКОМОТИВ — 1:2 (1:1)

Ростов-на-Дону. 24 апреля.

Стадион: «Ростов-Арена». 29 173 зрителя.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов (Плиев, 80), Чернов, Гацкан, Зайнутдинов (Глебов, 68), Попов, Зуев, Ионов (Сигурдарссон, 82).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хеведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фарфан (Эдер, 90).

Голы: 0:1 — Фарфан (5), 1:1 — Ионов (39, с пенальти), 1:2 — Фарфан (83).

Предупреждения: Фарфан (7), Ал. Миранчук (20), Зайнутдинов (25), Гацкан (60), Глебов (77), Гилерме (90).

10 (5) удары (в створ) 11 (7)

12 фолы 12

5 угловые 4

0 офсайды 1

46 % владения мячом 54

Первый гол случился уже на 5-й минуте. «Локомотив» открыл счет благодаря удару Фарфана. Перуанец замкнул пас Алексея Миранчука. «Ростов» сравнял счет незадолго до перерыва. Ионов уверенно реализовал пенальти. Во втором тайме гости снова вышли вперед. Фарфан оформил дубль незадолго до конца основного времени. Команда Валерия Карпина в оставшееся время отыграться не смогла. Ростовчане продлевают серию без побед в очной встрече с «железнодорожниками». Последняя победа над москвичами состоялась в сентябре 2016-го года. «Локомотив» также продлевает беспроигрышную серию в чемпионате до 10 игр. Последний раз команда Юрия Семина не набрала очков в декабрьской игре с «Спартаком».

Фото: твиттер клуба «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»