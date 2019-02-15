«Барселона» объявила о продлении контракта с Эрнесто Вальверде

«Барселона» на своем официальном сайте объявила о продлении соглашения с главным тренером команды Эрнесто Вальверде. Новый контракт с испанским специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20 и включает в себя опцию продления еще на год.

Вальверде был назначен на пост главного тренера «Барселоны» летом 2017 года после четырех лет во главе «Атлетика» из Бильбао. Эрнесто Вальверде с «Барселоной» стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также команда добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где сенсационно уступила «Роме».

После 23 туров «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 51 очко и на шесть очков опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт клуба «Барселона»