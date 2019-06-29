«Динамо» ведет переговоры с «Ромой» по трансферу полузащитника Жерсона

Полузащитник «Ромы» Жерсон Сантос может продолжить карьеру в московском «Динамо». Прошедший сезон бразилец провел в «Фиорентине» на правах аренды.

Клубы уже ведут переговоры по возможному переходу полузащитника. Трансфер 22-летнего хавбека оценивается в 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне итальянский серии А Жерсон сыграл 40 матчей. Бразилец забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

В «Рому» полузащитник перешел летом 2016 года из «Флуминенсе», сумма трансфера составила 16,6 миллионов евро. Всего в составе римлян Жерсон принял участие в 42 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia