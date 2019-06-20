26 июня РФС рассмотрит вопрос о лимите на легионеров

Автор: Андрей Синельщиков 0

РФС

В Доме футбола состоится очередное заседание Исполкома Российского футбольного союза. Заседание исполкома состоится в следующую среду, 26 июня.

На встрече будет рассмотрена проблема лимита на легионеров и «иных регламентных требований к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная со спортивного сезона-2020/21».

За новую формулу лимита на легионеров «8+17» выступает большинство клубов Премьер-Лиги и президент РФС Александр Дюков. Если этот вариант примут, в заявку на сезон клубам можно будет вносить не более восьми иностранцев. В настоящее время ограничения действуют только по числу игроков, находящихся на футбольном поле.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт РФС

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