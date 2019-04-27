Премьер-лига. 26-й тур. «Динамо» и «Ахмат» не выявили победителя

Динамовцы в Химках принимали грозненский «Ахмат». Команды сыграли в нулевую ничью.

Премьер-лига. 25-й тур

ДИНАМО — АХМАТ — 0:0.

Химки. 27 апреля.

Стадион: «Арена Химки».

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо (Грулев, 63), Теттех, Кардозу, Луценко (Черных, 77), Марков (Панченко, 59).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади (Родолфо, 90), Нижич, Иванов, Раванелли (Роши, 85), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенге, 80).

Предупреждения: Теттех (13), Юсупов (54), Марков (56), Луценко (59), Нижич (90).

12 (3) удары (в створ) 11 (1)

13 фолы 10

6 угловые 2

2 офсайды 4

47 % владения мячом 53

Первый тайм прошел в равной борьбе. Обе команды создали по паре голевых моментов. Луценко и Шуньич пробили чуть выше перекладины ворот Городова, гости ответили дальним ударом Раванелли. В концовке тайма свои шансы не реализовали Кардозу и Жоаозинью. Во втором тайме «Ахмат» стал больше владеть мячом. Балай чуть не дотянулся до мяча после прострела Иванова. Затем вратарь «Динамо» Шунин отбил плотный удар Мохаммади. Балай на добивании оказался неточен. Замены обеих команд не повлияли на итоговый счет встречи. Нулевая ничья в Химках прервала грозненцам трехматчевую победную серию в гостях. Продолжается безвыигрышная серия динамовцев, последний раз москвичи побеждали у «Ахмата» в 2014-м году. В текущем чемпионате России команды дважды сыграли 0:0.

Фото: твиттер «Арена Химки»

Источник: Еженедельник «Футбол»