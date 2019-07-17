Александр Точилин: «Задача-максимум у «Сочи» — первое место»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер клуба «Сочи» Александр Точилин рассказал о задачах команды на сезон. Клуб является дебютантом Российской Премьер-лиги.

«Понятно, что существует много задач. Для дебютантов минимальная задача — это сохранить прописку. Максимальная — не подумайте, что мы пренебрежительно к другим командам относимся — но есть высокая цель, это первое место. Поэтому будем бороться, что по итогам сезона мы будем иметь, узнаем весной.

Думаю, по первой игре изменения заметны. Пришла достаточно большая группа новых футболистов, известных, с хорошим уровнем. Соответственно, та игра, которую мы показали в матче со «Спартаком», наверное, уже отличалась от той, что была в межсезонье», — сказал специалист.

В первом туре сочинцы уступили с минимальным счетом «Спартаку». Встреча проходила в Москве.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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