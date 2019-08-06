Александр Самедов станет генеральным директором химкинского «Олимпа»

После завершения футбольной карьеры Александр Самедов решил сменить деятельность. Бывший полузащитник сборной России займет руководящую должность в клубе ПФЛ.

Экс-игрок «Спартака» станет генеральным директором «Олимпа» из Химок. Эта команда была основана в 2018 году и финансируется из средств азербайджанского бизнесмена Туфана Садыгова.

Спортивным директором станет Кирилл Котов. Ранее он занимал аналогичную должность в «Локомотиве». Перед клубом поставлена задача победить в ПФЛ и выйти в ФНЛ.

На данный момент «Олимп» занимает 11-е место в ПФЛ. Команда сыграла два матча вничью и потерпела одно поражение.

Фото: Global Look Press

Источник: Metaratings.ru