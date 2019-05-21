Сергей Милинкович-Савич договорился с «Ювентусом» о переходе

«Ювентус» возобновил работу по трансферу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Сербский футболист выступает за римский клуб с 2015 года.

Туринский клуб намерен оформить сделку как можно скорее.

С самим 24-летним игроком руководство «бьянконери» уже достигло принципиальной договоренности.

Теперь «Ювентус» должен согласовать детали трансфера с «Лацио». Прошлым летом президент римской команды Клаудио Лотито требовал за серба более 100 миллионов евро.

За четыре года в «Лацио» Милинкович-Савич провел 100 игр и забил 18 голов. Ранее серб выступал за бельгийский «Генк» и сербскую «Войводину».

Фото: Global Look Press

Источник: сайт Джанлуки ди Марцио