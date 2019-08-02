«Бешикташ» согласовал трансфер Евгения Коноплянки

Украинский хавбек близок к переезду в чемпионат Турции. 29-летний полузащитник может перейти в «Бешикташ».

Стамбульский клуб договорился о трансфере игрока сборной Украины за 3 миллиона евро. Евгений Коноплянка согласовал с «Бешикташем» контракт с зарплатой 2,5 млн. в год.

Соглашение футболиста с «Шальке» рассчитано до июня 2020 года. Чтобы игрок не ушел в следующем году бесплатно, немецкий клуб принял предложение турков.

В прошедшем сезоне Евгений провел 13 матчей в чемпионате Германии. В его активе 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: Sabah